Luiz Araújo soma boas atuações e pede passagem no time titular do Flamengo

Rio - Reforço do Flamengo na segunda janela de transferências de 2023, Luiz Araújo já pede passagem no time titular do Flamengo. O atacante soma boas atuações desde que chegou e, na noite da última quarta-feira, 16, na vitória sobre o Grêmio por 1 a 0 , ajudou o time a crescer de produção dentro de campo. Durante a entrevista coletiva pós-jogo, inclusive, o técnico Jorge Sampaoli elogiou o jogador e revelou que ele poderia ter começado a partida entre os 11 iniciais.

"Tinha dúvida se (Luiz) começaria ou não, mas optei pela formação que iniciou (o jogo). Luiz, hoje, está num nível superlativo", disse Sampaoli.

Diante do Tricolor Gaúcho, Luiz entrou no lugar de Gabi e atuou por 28 minutos (sem contar os acréscimos). No período, além de trazer velocidade pelo lado direito do campo, ele acertou uma finalização na direção do gol, venceu quatro de seis duelos pelo chão, sofreu duas faltas e conseguiu um desarme. Os dados são do site "SofaScore".

Também vale lembrar que ele, por exemplo, teve impacto direto no duelo contra o São Paulo, no último domingo, em jogo válido pela 19ª rodada do Brasileirão. Luiz entrou em campo na reta final da partida e sofreu um pênalti após uma jogada individual que fazia pelo lado direito. Pedro foi para a cobrança e balançou as redes do Maracanã. Assim, o Rubro-Negro evitou a derrota e saiu de campo com o empate em 1 a 1.

Em tempo: com Luiz Araújo à disposição, o Flamengo volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Coritiba no Couto Pereira. A partida é válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.