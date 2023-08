David Luiz deve continuar como desfalque do Flamengo contra o Coritiba

Rio - O zagueiro David Luiz deve seguir como desfalque do Flamengo para a partida contra o Coritiba, no próximo domingo (20), no Couto Pereira. De acordo com o "ge", o defensor voltou a trabalhar no campo no treino desta sexta-feira (18), mas ainda precisará de mais tempo para ficar à disposição do técnico Jorge Sampaoli.

David fez um trabalho à parte do grupo. O martelo sobre sua ida ou não para o Paraná será batido após o treino deste sábado (19), mas a tendência é que ele só tenha condições de jogo contra o Internacional, no dia 26, no Maracanã.

Com dores no adutor da coxa esquerda, David Luiz foi desfalque nos últimos dois jogos do Flamengo. O zagueiro não esteve à disposição contra o São Paulo, pelo Brasileirão, e na semifinal da Copa do Brasil, contra o Grêmio.