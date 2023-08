Flamengo confirma ausência de David Luiz contra o Coritiba por lesão muscular

Rio - O Flamengo anunciou que o zagueiro David Luiz não está à disposição para a partida contra o Coritiba, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo, às 16h (de Brasília), no Couto Pereira. O Rubro-Negro confirmou que o defensor ainda segue em recuperação de lesão muscular na coxa.

David Luiz sentiu dores no adutor da coxa esquerda antes do jogo contra o São Paulo, no último dia 13/8, no Maracanã. Ele foi desfalque no duelo em questão e também diante do Grêmio, na vitória por 1 a 0, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.

A equipe comandada por Jorge Sampaoli iniciou a primeira rodada do returno do Brasileirão com 32 pontos e ocupando a 4ª colocação na tabela de classificação.