Gerson marca golaço no fim, Flamengo bate o Coritiba e segue sonhando com título do Brasileirão

Curitiba - Classificado para a final da Copa do Brasil, mas com eliminação precoce na Libertadores, o Flamengo vê a campanha no Campeonato Brasileiro como ponto de melhorar a temporada. Neste domingo (20), o Rubro-Negro oscilou no Couto Pereira contra o Coritiba e só conseguiu confirmar a vitória por 3 a 2 aos 49 minutos do segundo tempo com golaço de Gerson, deixando vivo o sonho do título. Os outros gols do Fla foram marcados por Gabi e Arrascaeta.

Com o resultado, o Rubro-Negro foi a 35 pontos e diminuiu para 13 a distância do líder Botafogo. O próximo compromisso da equipe comandada por Jorge Sampaoli será no sábado (26), contra o Internacional, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã.

O jogo

A casa do Coxa, que estava lotada, acompanhou um primeiro tempo agitado, com oportunidades claras para os dois lados e três bolas nas redes. O placar não demorou a ser aberto. Aos 12 minutos, Robson avançou pela direita, pisou na área e foi derrubato por Filipe Luís. Pênalti assinalado, e o próprio atacante coverteu para a equipe paranaense.



O Flamengo, que vive clima conturbado e precisa entregar melhores resultados, reagiu rápido em lance parecido com o do rival. Fabrício Bruno lançou Wesley, que invadiu a área e foi derrubado por Marcelino Moreno aos 17 minutos. Gabi, cobrador oficial, finalizou no canto esquerdo, no alto, e deixou tudo igual no Couto Pereira.



Com a partida lá e cá, tendo muitas disputas por espaço e jogadas de velocidade em transição, o Rubro-Negro conseguiu virar. Aos 30, Bruno Henrique fez boa jogada pela esquerda e cruzou na medida para Victor Hugo, que escorou para Arrascaeta completar de cabeça.



Com o Couto Pereira fervendo, o Coritiba mostrou que estava no jogo antes mesmo do primeiro minuto so segundo tempo. Jamerson, pela esquerda, cruzou e contou com falha de Fabrício Bruno. A bola encontrou o centroavante Edu, na pequena área, e ele não perdoou.



No decorrer da segunda etapa, o Flamengo mostrou muito do que vem sendo alvo de críticas nos últimos jogos: futebol pobre, com equipe espaçada e que, quando bem marcada, mostra improdutividade. Precisava de espaço para jogar e ele só apareceu nos últimos minutos.



Aos 49 minutos do segundo tempo, em meio à pressão do Coritiba, Gerson recebeu entre as linhas da equipe paranaense, ajeitou o corpo com total liberdade e mandou uma bomba no ângulo direito do goleiro Gabriel, salvando o que seria um empate frustrante. Vitória rubro-negra e sonho vivo pelo título do Brasileirão.

Ficha técnica



Coritiba 2 x 3 Flamengo

Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data e hora: domingo (20/8), às 16h (de Brasília)

Arbitragem: Raphael Claus

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Daniel Paulo Ziolli



Gols: Robson 14'/1ºT e Edu 1'/2ºT (Coritiba); Gabi 17'/1ºT, Arrascaeta 30'/1ºT e Gerson 49'/2ºT (Flamengo)



Cartões amarelos: Robson, Matheus Bianqui e Kaio César (Coritiba); Bruno Henrique e Gerson (Flamengo)



CORITIBA: Gabriel; Diogo Batista (Natanael), Kuscevic, Henrique e Jamerson; Fransérgio (Matheus Bianqui), Bruno Gomes e Sebastián Gómez (Kaio César); Marcelino Moreno (Liziero), Robson e Edu (Diogo Oliveira). Técnico: Thiago Kosloski.



FLAMENGO: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Filipe Luís (Ayrton Lucas); Erick Pulgar (Thiago Maia), Victor Hugo (Everton Ribeiro), Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique (Pedro) e Gabi (Luiz Araújo). Técnico: Jorge Sampaoli.