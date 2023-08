Bruno Henrique pede mais atenção e garante que Flamengo seguirá brigando pelo Brasileiro

Curitiba - Destaque do Flamengo na vitória por 3 a 2 sobre o Coritiba, no Couto Pereira, na tarde deste domingo (20), pelo Brasileirão, o atacante Bruno Henrique lamentou os erros cometidos na partida, que por pouco não custaram os três pontos ao time carioca. Em entrevista à TV Globo, o camisa 27 cobrou mais atenção da equipe.

"Fizemos um jogo bom. Em uma desatenção no primeiro lance do segundo tempo, acabamos sofrendo o gol. Não podemos ter essa desatenção. Precisamos corrigir. Vencemos no final pela qualidade do grupo, com um golaço do Gerson", afirmou o atacante.



Bruno também afirmou que o Flamengo seguirá na briga pelo Brasileiro, apesar da grande diferença de pontos. Atualmente, a distância para o líder Botafogo é de 13 pontos.

"O jogo foi bom, mas temos que ter atenção, pois Campeonato Brasileiro é muito difícil. Vamos continuar perseguindo os primeiros colocados. Sábado já temos um jogo difícil contra o Internacional e tenho certeza que vamos fortes para vencer e continuar essa trajetória para ser campeão", completou.

O próximo compromisso da equipe comandada por Jorge Sampaoli será no sábado (26), contra o Internacional, às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio.