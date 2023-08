Gerson iguala temporada mais artilheira vestindo a camisa do Flamengo

Rio - De volta ao Flamengo após uma temporada no futebol europeu, Gerson, de 26 anos, já vive em 2023 a sua temporada mais artilheira com a camisa do clube carioca. Com gol marcado contra o Coritiba, o meia igualou os números de 2020, quando já havia balançado as redes em quatro oportunidades.

No entanto, em relação a participação direta em gols, a temporada de 2023 já é disparada a melhor de Gerson com a camisa do Flamengo. O jogador tem nove assistências, com isso são 13 participações diretas em gols.

Antes a sua melhor marca pelo clube carioca havia sido em 2020, quando marcou quatro vezes e deu quatro assistências. A temporada com mais participações diretas em gol da vida de Gerson foi pelo Olympique de Marselha quando fez 11 gols e deu sete assistências, totalizando 18 participações.