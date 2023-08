Xodó do Fla, Arrascaeta é o terceiro estrangeiro com mais gols na história do Brasileirão

Rio - Ídolo do Flamengo, Arrascaeta chegou à marca de 51 gols na história do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o uruguaio está atrás apenas de Guerrero, que tem 56, e Petkovic, com 83, como estrangeiros com mais gols na competição. O meia foi importante mais uma vez no último domingo (20), na vitória do Rubro-Negro por 3 a 2 sobre o Coritiba , no Couto Pereira.

Nesta edição do Campeonato Brasileiro, Arrascaeta mandou a bola para as redes quatro vezes, além de ter dado cinco assistências para seus companheiros. Para ele será complicado buscar o primeiro lugar, já que é um jogador que tem função mais criativa na equipe.

Na lista divulgada pelo jornalista Rodolfo Rodrigues, fica claro que a principal ameaça ao uruguaio é Germán Cano, artilheiro do Fluminense, que tem 47 gols marcados na história do Brasileirão até aqui. De resto, o único que aparece ainda com alguma chance é Calleri, atual centroavante do São Paulo, com 33.

A grande curiosidade é que os três primeiros colocados da relação jogaram no Flamengo em algum momento da carreira. Arrascaeta, dos 51 gols marcados ao longo de toda a história da competição, fez 29 com a camisa do Rubro-Negro, clube que defende desde 2019. Os outros 22 foram pelo Cruzeiro.