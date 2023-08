Zagueiro do Flamengo vem sendo observado por Fernando Diniz e pode receber chance na Seleção

Rio - Um dos destaques do Flamengo na temporada, o zagueiro Fabricio Bruno, de 27 anos, vem sendo observado por Fernando Diniz e poderá receber oportunidades na seleção brasileira. De acordo com informações da "ESPN", o defensor figurou entre os atletas que ficaram de fora da primeira convocação, mas que podem substituir algum zagueiro, caso haja lesão entre os chamados pelo técnico interino.

As conversas entre Flamengo e os representantes de Fabricio Bruno estão em estágio inicial, mas, ainda de acordo com essa fonte da diretoria do Flamengo, a ideia é oferecer mais, pelo menos, dois anos de contrato. Ou seja, até 2027. Membros da diretoria entendem que o jogador, desde que chegou, assumiu o espírito vencedor do time.

Em 2023, Fabricio Bruno disputou 45 jogos até o momento, com três gols marcados e duas assistências. Em 2022, ano que chegou ao Flamengo, entrou 28 vezes em campo, com dois gols e uma assistência. O zagueiro foi contratado junto ao Bragantino por R$ 15 milhões.