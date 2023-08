Sem o Maracanã, Flamengo irá disputar enfrentar o Athletico-PR em Cariacica

Rio - O Flamengo já decidiu o local em que irá mandar seu primeiro jogo sem o Maracanã no Brasileiro. De acordo com informações do portal "GE", o clube carioca irá receber o Athletico-PR, em Cariacica, no próximo dia 13, em partida válida pela 23ª rodada da competição.

Inicialmente, o Rubro-Negro havia tentado convencer o Corinthians a liberar a Neo Química Arena, localizada, em São Paulo. Porém, o Timão negou. Com isso, o jogo contra o Furacão vai acontecer no estádio Kléber Andrade. O Flamengo já enviou a solicitação de mudança para a CBF e aguarda apenas a oficialização da troca.

O Maracanã será interditado a partir do próximo sábado por conta do estado do gramado. A expectativa é que o estádio fique fechado por cerca de 20 dias. A final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo, que irá acontecer no mês que vem, será disputada no local.