De olho em renovação na defesa, Flamengo mantém foco em zagueiro do Corinthians

Rio - O Flamengo já iniciou o planejamento para a próxima temporada e o sistema defensivo é considerado uma das prioridades. O Rubro-Negro tem interesse no zagueiro Bruno Méndez, que tem contrato com o Corinthians até o final do ano. O desejo é antigo e o clube carioca aguarda as definições do futuro do jogadr no Timão. As informações são do portal "Lance".

O monitoramento em Bruno Méndez acontece desde fevereiro. Mesmo com o interesse, o Rubro-Negro ainda não emitiu nenhuma proposta ao clube paulista pelo zagueiro, mas o atleta é bem avaliado pela diretoria e comissão técnica.

Revelado pelo Montevideo Wanderers, Bruno Méndez chegou ao Brasil em 2019, quando foi contratado pelo Corinthians. Após três temporadas no clube paulista, ele foi emprestado por um ao Internacional entre 2021 e 2022. De volta ao "Timão" desde então, o uruguaio de 23 anos é titular na equipe de Vanderlei Luxemburrgo desde então.

O Flamengo busca uma reformulação no campo defensivo para a próxima temporada. O Rubro-Negro conta com Fabrício Bruno, Léo Pereira, Pablo, David Luiz e Rodrigo Caio para a zaga. O último tem contrato válido até o final do ano e não deve ter vínculo renovado. Já David Luiz teve uma renovação automática de contrato ativado, mas há a possibilidade de um rompimento consensual no vínculo entre as partes para 2024. Além disso, Pablo também não deve ser mais aproveitado pelo clube.