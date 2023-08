Flamengo dificulta saída de Pedro pensando na final da Copa do Brasil

Rio - O Flamengo não pensa em negociar o atacante Pedro neste momento. Apesar da aproximação do Zenit-RUS, que está disposto a desembolsar 25 milhões de euros (R$ 131,7 milhões) pelo jogador , o Rubro-Negro não quer enfraquecer seu elenco para a disputa dos jogos da final da Copa do Brasil, marcados para os dias 17 e 24 de setembro. A informação é do site "ge".

O clube não descarta vender Pedro, mas somente ao fim da temporada, caso chegue uma proposta interessante para ambos os lados. A diretoria entende que, atualmente, Sampaoli conta apenas com o camisa 9 e Gabigol para a posição de centroavante e por isso não quer abrir mão dele.

Apesar disso, Pedro virou terceira opção do treinador nos últimos jogos. Contra Grêmio e Coritiba, o argentino optou por adiantar Bruno Henrique para posição de Gabigol e colocar Luiz Araújo em campo. Pedro só entrou nos minutos finais.

A ideia do Flamengo é não negociar nenhum jogador antes do fim da temporada. Recentemente, nomes como Arrascaeta, Léo Pereira e Ayrton Lucas foram alvos do mercado saudita, mas o Rubro-Negro não avançou nas conversas.

Em julho, Pedro recebeu duas propostas para deixar o Flamengo. A do Al-Hilal foi entre 30 e 35 milhões de euros, e a do Benfica de 18 a 20 milhões de euros, ambas recusadas.