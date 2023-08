Em fim de contrato com o Flamengo, Bruno Henrique é procurado por gigante da Série A

Rio - Com a proximidade do fim de seu contrato com o Flamengo, o atacante Bruno Henrique já desperta o interesse de outros gigantes da Série A. De acordo com o jornal "Esportes GZH", de Porto Alegre, o Grêmio fez uma sondagem pelo camisa 27.

Bruno Henrique seria uma opção para a provável saída de Luís Suárez, que deve deixar o Grêmio em 2024. No entanto, a pedida salarial de cerca de R$ 1,5 milhão por mês e as luvas consideradas "pesadas" dificultam uma investida do clube gaúcho e esfriaram as conversas.

Apesar do interesse, Bruno Henrique deixou claro que sua prioridade é a permanência no Flamengo. O clube aguarda a final da Copa do Brasil para tratar das renovações pendentes no elenco. Além do atacante, nomes como Filipe Luís e Everton Ribeiro também estão com contrato perto do fim e sem permanência garantida em 2024.

Bruno Henrique tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro. Um dos remanescentes de 2019, o atacante vive um momento especial, com boas atuações após a grave lesão que o deixou afastado dos gramados por 10 meses. Ao todo, já são 207 jogos com a camisa rubro-negra e 84 gols.