Após nova sondagem, Pedro teria pedido para ser negociado pelo Flamengo

Rio - Vivendo um momento complicado no Flamengo, o atacante Pedro recebeu mais uma sondagem para se transferir, desta vez, para o Fulham. De acordo com informações da jornalista Raisa Simplicio, o atacante, de 26 anos, já deixou claro para a diretoria do clube carioca que deseja se transferir.

Artilheiro do Flamengo na temporada, o jogador entrou em campo em 41 jogos, fez 27 gols e deu quatro assistências. Porém, perdeu espaço com Jorge Sampaoli nas últimas partidas. O artilheiro também viveu um momento delicadíssimo após ser agredido por Pablo Férnandez, ex-preparador físico da comissão técnica do argentino.

Além do Fulham, Pedro recebeu recentemente sondagens de outros clubes como: Lyon, da França, França, Zenit, da Rússia, Nottingham Forest e Brentford, da Inglaterra, Benfica, de Portugal, e Al-Hilal, da Arábia Saudita.

O Flamengo faz jogo duro e não pretende liberar facilmente o atacante. Pedro tem contrato com o clube carioca até o fim de 2027. A multa para negociar o atacante é no valor de 100 milhões de euros (R$ 535 milhões, pela cotação atual).