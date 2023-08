Ex-lateral do Flamengo é anunciado como nova contratação de clube espanhol

Rio - Jogador revelado pelo Flamengo, o lateral-esquerdo Ramon está de clube novo na Europa. O defensor, que pertence ao Olympiacos, da Grécia, foi anunciado pelo Espanyol, da Espanha, onde ficará emprestado por uma temporada.

Ramon chegou ao Olympiacos no início do ano, tendo feito 11 jogos com a camisa do clube grego, na maior parte saindo do banco de reservas, e dado uma assistência. Sabendo disso, ele chega ao Espanyol para disputar em um cenário maior no futebol europeu e ganhar mais minutagem, provavelmente começando como titular.

Ramon foi formado pelas categorias de base do Flamengo e subiu para a equipe profissional do Rubro-Negro em 2020, tendo feito 36 partidas e dado quatro passes para gols. Na última temporada, foi emprestado ao RB Bragantino, onde fez um bom campeonato brasileiro e chamou a atenção de clubes da Europa, o que levou o lateral a ser vendido ao Olympiacos.