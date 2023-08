Flamengo x Internacional: Arrascaeta sente a coxa e é substituído com apenas 12 minutos

Rio - Arrascaeta virou motivo de preocupação para a torcida do Flamengo. O meia sentiu dores na coxa esquerda durante a partida contra o Internacional, neste sábado (26), no Maracanã, e precisou ser substituído com apenas 12 minutos de jogo.



O lance começou com lançamento de Erick Pulgar, do campo de defesa. O uruguaio arrancou para tentar levar a melhor sobre Igor Gomes, mas logo levou a mão na posterior da coxa esquerda e pediu para deixar o campo. Victor Hugo foi o escolhido por Jorge Sampaoli para entrar em seu lugar.



A lesão deste sábado é a terceira sofrida por Arrascaeta em 2023. Em março, o craque rubro-negro teve problema no adutor da coxa esquerda, que o deixou fora de nove jogos. Depois, em maio, sentiu a posterior da coxa direita, sendo desfalque em três jogos.