Flamengo empata sem gols com o Internacional e é vaiado no Maracanã

Rio - Em noite sem inspiração e com protestos da arquibancada, o Flamengo empatou sem gols com o Internacional neste sábado (26), no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diante de mais de 50 mil torcedores e sob chuva, o Rubro-Negro pouco ameaçou o Colorado e não conseguiu tirar o zero do placar.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos 36 pontos e se manteve em terceiro lugar. Já o Internacional ocupa o 13º lugar, com 25. O Rubro-Negro volta a campo no próximo sábado (2), às 21h (de Brasília), contra o líder Botafogo, no Nilton Santos, enquanto o Colorado recebe o Bolívar, da Bolívia, na terça-feira (29), às 19h, no Beira-Rio, pelas quartas de final da Libertadores.

O JOGO

Sob chuva e baixa temperatura no Rio de Janeiro, Flamengo e Internacional fizeram um primeiro tempo morno e sem emoções. O Rubro-Negro teve apenas uma grande chance com Luiz Araújo, mas o goleiro Keiller salvou o Colorado. Entretanto, a primeira etapa ficou marcada com as lesões de Arrascaeta e Luiz Araújo, que saíram de campo aos 12 e 34 minutos, respectivamente.

O panorama não mudou na etapa final. Nem mesmo as tentativas de apoio da torcida, que vaiou o time no intervalo, deram ânimo nos primeiros minutos Sobrou até para Gabigol que foi vaiado ao ser substituído. O Internacional, por sua vez, colocou cinco titulares para tentar arrancar pelo menos um ponto. O Flamengo cresceu na reta final e levou perigo, mas o goleiro Keiller garantiu o placar zerado no Maracanã.

FLAMENGO 0 x 0 INTERNACIONAL

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Edina Alves Batista

Assistentes: Bruno Boschilia e Luiz Alberto Andrini Nogueira

FLAMENGO: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia (Allan) e Arrascaeta (Victor Hugo); Luiz Araújo (Everton Ribeiro), Bruno Henrique (Everton Cebolinha) e Gabigol (Pedro). Técnico: Jorge Sampaoli

INTERNACIONAL: Keiller; Hugo Mallo (Vitão), Igor Gomes, Nicolás Hernández e Carlos de Peña; Gabriel, Matheus Dias (Aranguiz), Bruno Henrique e Maurício (Renê); Pedro Henrique (Alan Patrick) e Luiz Adriano (Enner Valencia). Técnico: Lucho González

Cartões amarelos: Erick Pulgar e Wesley (FLA); Hugo Mallo, Matheus Dias e Johnny (INT)