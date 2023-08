Sampaoli discorda de cantos de 'time sem-vergonha' da torcida do Flamengo: 'Se julga o resultado'

Rio - O Flamengo empatou por 0x0 com o Internacional, no último sábado (26), no Maracanã, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, a torcida do Rubro-Negro, insatisfeita com o desempenho da equipe, ecoou gritou de "time sem-vergonha". Em coletiva depois do confronto com o Colorado, o treinador Jorge Sampaoli discordou das críticas e afirmou que não falta vontade do elenco.

"Não considero que falte vergonha. Na partida o time estava com muita vontade, mas com bastante imprecisão. A vantagem esteve até o último minuto. Se julga o resultado e também a transição. Quando cheguei, vislumbrava um ano difícil para o Flamengo. Isso de falta de vergonha não concordo. Vejo como tentam e buscam. Lamentavelmente, não conseguimos ganhar o jogo", defendeu Sampaoli.

"Quando cheguei aqui se vislumbrava um ano difícil para o Flamengo, seguramente. Se o melhor (para a torcida) é pedir para quebrar o processo, tem que ver com a diretoria, isso sobre vergonha eu não concordo. Vejo eles treinarem, como tentam, lamentavelmente não conseguimos elevar o nível qualitativo ofensivo para elevar o jogo", complementou.

O técnico do Flamengo também analisou a partida contra o Internacional e afirmou que o empate aconteceu pelo excesso de chances desperdiçadas por parte do Rubro-Negro.

"O time teve muitas oportunidades para ganhar o jogo. Faltou tranquilidade na hora da contundência. Hoje, teve no primeiro tempo quatro chances claras de gol. No segundo tempo, teve muito volume e situações claríssimas de gol. A equipe tentou até o último segundo. Quando melhorarmos coletivamente, aparecerão os resultados", avaliou.

O argentino também falou sobre a lesão sofrida por Arrascaeta, que teve que ser substituído logo aos 12 minutos de jogo, e por Luiz Araújo, que também foi sacado por Sampaoli aos 35 do primeiro tempo. Segundo o treinador, os dois serão avaliados e o Flamengo trabalhará para a pronta recuperação dos jogadores.

"Arrascaeta foi uma lesão mecânica. Através de um golpe (na bola). Foi uma lesão mecânica. A de Luiz foi pela corrida. Foi uma boa semana de treinos, intensa e temos que melhorar em todos os lugares. Mas infelizmente tivemos dois jogadores que estavam fazendo a diferença no jogo, como Luiz que estava levando vantagens. Agora vamos revisar o motivo disso e tentar recuperar o mais rápido possível", concluiu.

O próximo jogo do Flamengo acontece no próximo sábado (2), às 21h, quando o Rubro-Negro vai ao Nilton Santos para o clássico com o Botafogo, válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo é fundamental para o clube da Gávea, que busca encurtar a distância com o Alvinegro em busca da liderança do Brasileirão.