Rodolfo Landim garante Sampaoli como técnico do Flamengo na final da Copa do Brasil

Rio - Presente do sorteio da CBF neste segunda-feira, que definiu os mandos de campo da final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo, o presidente do clube carioca, Rodolfo Landim, garantiu que Jorge Sampaoli irá comandar o Rubro-Negro nas duas partidas que decidem a competição nos próximos dias 17 e 24.

"É óbvio. Estamos no meio de uma temporada e com duas decisões. Todo mundo faz avaliação ao fim do ano", afirmou o mandatário rubro-negro.

Jorge Sampaoli vem sendo pressionado pelos problemas de relacionamento que têm com parte do elenco do Flamengo, e também pelo baixo nível de atuação da equipe na temporada. A presença dele no comando do Rubro-Negro no ano que vem é bem improvável.

O técnico tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2024. Caso realmente não seja mantido, as partes terão que chegar a um acordo. Sob o comando do argentino, o Rubro-Negro entrou em campo em 34 jogos, com 19 vitórias, nove empates e seis derrotas, totalizando 64,7% de aproveitamento.