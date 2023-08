Pulgar tem retrovisor do carro quebrado em protesto por festa de Gabigol

Rio - Presente na festa de aniversário de Gabigol, na última terça-feira, o volante Erick Pulgar, de 29 anos, teve seu carro quebrado por torcedores do Flamengo, que realizaram um protesto próximo ao evento, que aconteceu, no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. As informações são do portal "GE".



O chileno não foi o único jogador do Flamengo a sofrer consequências no evento. O meia Gerson, que também esteve presente, foi bastante hostilizado pelos torcedores, além do próprio Gabigol, e também de membros da diretoria do Rubro-Negro.

Após o retrovisor do carro de Pulgar ter sido quebrado pelos torcedores, os policiais agiram e uma grande confusão aconteceu no local. A festa de 27 anos de Gabigol causou bastante revolta em rubro-negros, por conta do momento atual da equipe carioca.