Flamengo tem o melhor ataque do Rio de Janeiro; veja os números

Rio - Apesar da escassez de títulos e a crise após a eliminação nas oitavas de final da Libertadores, o ataque do Flamengo tem funcionado em 2023. O Rubro-Negro é o único time carioca que ultrapassou a marca dos 100 gols na temporada e possui uma média de quase dois gols por jogo.

Entre os times da Série A do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem o segundo melhor ataque do ano. Já entre os cariocas, tem o melhor, com 102 gols marcados em 57 partidas disputadas (média de 1,79 por jogo). Pedro é o artilheiro da equipe com 27 gols.

Líder do Brasileirão, o Botafogo tem o segundo melhor ataque da temporada entre os cariocas. O Alvinegro já balançou as redes 92 vezes em 53 partidas, com média de 1,74 por jogo. Artilheiro do Brasileirão com 13 gols, Tiquinho Soares é o goleador da equipe com 25 gols em 2023.

Próximo ao Botafogo aparece o Fluminense. O Tricolor das Laranjeiras já marcou 83 gols em 49 partidas disputadas na temporada (média de 1,69 por jogo). Artilheiro do futebol brasileiro no ano passado, Germán Cano permanece no topo da artilharia nacional com 31 gols marcados.

Enquanto Flamengo, Botafogo e Fluminense estão entre os seis melhores ataques do futebol brasileiro no ano entre os times da Série A, o Vasco já figura entre os piores. Acima apenas do Cruzeiro, o Gigante da Colina marcou 42 gols em 35 jogos e possui uma média de 1,20 por partida.

1,20