Fulham avalia momento de Pedro, e desiste de atacante do Flamengo

Rio - Um dos interessados na contratação de Pedro, o Fulham, da Inglaterra, teria desistido de tentar fechar um acordo com o atacante do Flamengo. De acordo com informações do portal "Coluna do Fla", o clube inglês se aprofundou um pouco mais sobre o atual momento do centroavante e descartou o investimento.

O Fulham ficou sabendo da agressão sofrida por Pedro na partida entre Atlético-MG e Flamengo, no fim de julho. Na ocasião, o preparador físico Pablo Fernández agrediu o centroavante no vestiário, após o jogador se negar a aquecer para entrar na partida. Após o episódio o argentino foi demitido.

Pedro, de 26 anos, vive um momento delicado no Flamengo. Apesar de ainda ser o artilheiro do clube carioca na temporada, ele perdeu espaço com Jorge Sampaoli, e nos jogos que teve oportunidades não apresentou um bom futebol.