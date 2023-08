Torcida do Flamengo esgota ingressos para partida contra o Athletico-PR

Rio - O Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, terá casa cheia para o duelo entre Flamengo e Athletico-PR, no dia 13 de setembro, às 21h30 (de Brasília), pela 23ª rodada do Brasileirão. Nesta quarta-feira (30), os ingressos para a partida foram esgotados.



Ao todo, mais de 16 mil ingressos foram vendidos para a partida. A expectativa é de que o Kléber Andrade receba, no mínimo, 19,5 mil torcedores.



Cariacica foi o local escolhido pelo Flamengo para mandar a partida, já que o clube não pode contar com o Maracanã. O estádio está fechado para melhorias no gramado e só deve reabrir no primeiro jogo final da Copa do Brasil, no dia 17 de setembro, quando o Rubro-Negro encara o São Paulo.



Atualmente, o Flamengo ocupa a quarta colocação no Brasileirão, com 36 pontos. O Rubro-Negro tem 15 de desvantagem em relação ao líder Botafogo.