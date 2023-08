Rodolfo Landim nega saída de Marcos Braz, e contratação de novo dirigente para o Flamengo

Rio - A pressão sobre Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, vem aumentando a cada dia, neste momento ruim do clube carioca na temporada. Apesar disso, de acordo com informações do jornalista Mauro Cezar Pereira, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, negou a saída de Braz, e também que o Rubro-Negro vá contratar outro dirigente para o departamento de futebol.

Na atual temporada, o Flamengo não conquistou o título do Mundial de Clubes, do Carioca, da Supercopa do Brasil, da Recopa Sul-Americana, e da Libertadores. O Rubro-Negro está na final da Copa do Brasil, e com o Brasileiro bem próximo do Botafogo, a competição de mata-mata é a principal esperança para que o clube não termine 2023 de mãos abanando.

Marcos Braz ocupa a função de vice de futebol desde 2019, quando Rodolfo Landim iniciou o seu primeiro mandato. Juntos, os dois conquistaram títulos de muita expressão como duas Libertadores, dois Brasileiros e uma Copa do Brasil. O ano que vem é o último ano da gestão de Landim.