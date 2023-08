Derrota do Flamengo para o Botafogo pode definir demissão imediata de Sampaoli

Rio - A conturbada passagem de Jorge Sampaoli pelo Flamengo pode estar perto do fim. De acordo com o jornalista Renato Maurício Prado, mesmo com o presidente Rodolfo Landim dando respaldo ao treinador , uma derrota, principalmente se for “feia”, no clássico com o Botafogo, no próximo sábado (2), no Nilton Santos, pode encerrar a passagem do argentino pela Gávea antes da final da Copa do Brasil.“Ele [Landim] foi lá e deu o respaldo ao Sampaoli. Eu já falei isso aqui e vou repetir: respaldado hoje em dia é o velho prestigiado da minha época de repórter. Quando o dirigente dizia que o técnico estava prestigiado, estava na porta para levar um pé na bunda. O Sampaoli, se perder do Botafogo, principalmente se perder feio, não decide a Copa do Brasil pelo Flamengo”, disse Renato em live no portal “UOL”.Jorge Sampaoli vem sendo pressionado pelos problemas de relacionamento que têm com parte do elenco do Flamengo, e também pelo baixo nível de atuação da equipe na temporada. A presença dele no comando do Rubro-Negro no ano que vem é bem improvável.O técnico tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2024. Caso realmente não seja mantido, as partes terão que chegar a um acordo. Sob o comando do argentino, o Rubro-Negro entrou em campo em 34 jogos, com 19 vitórias, nove empates e seis derrotas, totalizando 64,7% de aproveitamento.