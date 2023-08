Flamengo recusa proposta de clube da Premier League por Victor Hugo

Rio - O Flamengo recusou uma oferta do Wolverhampton-ING, pelo meia Victor Hugo. De acordo com o site "ge", os ingleses fizeram uma proposta de 20 milhões de euros (R$ 107 milhões) para contratar o jovem de 19 anos. O clube carioca ainda manteria 20% dos direitos do atleta para uma venda futura.

A sondagem do Wolverhampton por Victor Hugo começou logo após a venda de Matheus Nunes para o Manchester City. No entanto, tanto o Flamengo quanto o jogador entendem que o momento não é o adequado para uma saída.

Cria das categorias de base do Flamengo, Victor Hugo quer se tornar ídolo do clube e deixar sua marca como protagonista em títulos importantes. Apesar de ter feito parte do elenco campeão da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022, o meia era reserva na equipe de Dorival Júnior.

Pelo lado do Flamengo, o entendimento é de que o jovem ainda tem muito potencial para evoluir. Além disso, o Rubro-Negro arrecadou quase R$ 300 milhões com vendas em 2023, o que lhe deu tranquilidade para recusar a oferta.

Apesar de não ser titular absoluto, Victor Hugo é considerado uma espécie de 12º jogador de Jorge Sampaoli. Dos 34 jogos do argentino no comando do Flamengo, o meia esteve em campo em 30, sendo 14 como titular.