Jornal repercute carro quebrado de Pulgar em protesto do Flamengo e 'culpa' Gabigol

Rio - O protesto dos torcedores do Flamengo na frente da festa de aniversário de Gabigol na última terça-feira repercutiu na imprensa chilena. O jornal "AS" abordou o retrovisor do carro de Erick Pulgar que foi quebrado por rubro-negros. A publicação afirmou que o volante pagou pelas "as consequências do aniversário de Gabigol".

Torcedores do Flamengo realizaram um protesto na porta do local em que Gabigol comemorou seus 27 anos. A festa foi realizada, no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Além de Erick Pulgar, que teve seu retrovisor quebrado, os rubro-negros hostilizaram o meia Gerson, o próprio aniversariante, e também membros da diretoria.

O clube carioca vive uma situação complicada na temporada. Sem títulos em 2023, o Flamengo está na final da Copa do Brasil e tem a conquista como esperança para não passar o ano em branco. No Brasileiro, a vantagem do Botafogo na liderança parece bem improvável de ser revertida.