Sampaoli testa Flamengo com três zagueiros e Pedro no ataque para duelo com o Botafogo

Rio - Finalizando a preparação para o clássico com o líder Botafogo, no sábado (2/9), às 21h (de Brasília), no Nilton Santos, o técnico Jorge Sampaoli testou uma formação fora do padrão do Flamengo. As principais mudanças foram para um esquema com três zagueiros e a presença de Pedro no comando de ataque, no lugar de Gabigol.

O Rubro-Negro tem os desfalques de Arrascaeta e Luiz Araújo, ambos diagnosticados com problemas no bíceps femoral da perna esquerda.

De acordo com informações do site "ge", no coletivo nesta quinta-feira (31), a escalação utilizada por mais tempo teve: Matheus Cunha, Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Wesley, Allan, Gerson, Everton Ribeiro e Ayrton Lucas; Bruno Henrique e Pedro.

Pedro, que tem contado com pouco espaço nos últimos jogos, se destacou na atividade e marcou dois gols. Ele também tem despontado nos treinos físicos e apresentado evolução nos trabalhos diários.

A definição da equipe titular acontecerá nos treinamentos de sexta-feira. No meio-campo, Pulgar aparece como outro possível nome de proteção em meio à mudança no sistema de jogo.