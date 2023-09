Flamengo votará mandato único de quatro anos e proibição a candidatos com cargos políticos

Rio - O Conselho Deliberativo do Flamengo votará, no dia 14 de setembro, a inclusão de novas emendas no estatuto do clube. Entre elas, estão o mandato único de quatro anos para o próximo presidente e a proibição de candidatos ocupando cargos públicos.

Caso a mudança seja aprovada, o mandato do atual presidente, Rodolfo Landim, reeleito no fim de 2021 por mais três anos, não será afetado. A emenda valeria apenas para o próximo presidente, que assumirá o cargo em 2025 e não poderia se reeleger.

O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, vereador do Rio, também não seria atingido pela aprovação na votação. O veto a cargos públicos valeria apenas para o presidente e o vice-presidente geral.

As próxima eleições do Flamengo acontecerão no fim de 2024. Como já está em seu segundo mandato, Rodolfo Landim não poderá tentar a reeleição, independente da aprovação ou não da emenda.