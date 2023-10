Flamengo vai pra cima do Corinthians sem o mínimo de perdão

Após sofrer duros golpes desde o início do ano - fracassou no Mundial de Clubes, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Carioca, Libertadores e mais recentemente na Copa do Brasil -, o Flamengo enfrenta o Corinthians - também baleado pelo Fortaleza na semifinal da Copa Sul-Americana, além de ter 30 pontos na tabela do Brasileirão, 4 a mais que o Vasco, primeiro na zona da degola -, neste sábado (07/10), às 21h, na Neo Química Arena, pela 26ª rodada.



Esse lead já explica praticamente as pretensões do Flamengo e Corinthians. O Rubro-Negro, que está em quinto lugar, com 43 pontos, tem como primeira meta se estabelecer no G-4 para garantir vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2024. Palmeiras, em quarto, tem 44, Grêmio, em terceiro, tem 44, e Bragantino, vice-líder, com 45.



A segunda meta é mais complicada: superar o Bota e ser campeão do Brasileiro. Mas pra isso, além do Alvinegro tropeçar nos 13 jogos restantes, o mesmo tem de acontecer com Bragantino, Grêmio e Palmeiras. Como sonhar não custa nada, o torcedor símbolo do Mengão, Dadá Nação, com suas moedinhas vai acabando com os sonhos da padaria. Antes, o Rubro-Negro tinha 1% de chance de título e, agora, aparece com 3% no site Infobola, do matemático Tristão Garcia.



E para vencer o Timão, o Flamengo conta com a volta de Arrasceta, que executa bela dupla com Bruno Henrique pelo lado esquerdo. Mas a escalação dele como titular ainda não é certa, podendo ficar no banco de reservas. Se jogar desde o início deve sair Thiago Maia, que vem tendo baixo rendimento há vários jogos e é perseguido pela torcida. Já o Corinthians é uma incógnita. O que se sabe é que a Gaviões da Fiel, maior organizada do clube, convocou um protesto na porta do Parque São Jorge, horas antes do confronto contra o Mengão, neste sábado.