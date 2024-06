Qual é mais bolado?

Todo cuidado é pouco. Se houver menor espaço dentro da área, o risco é grande para Vasco e Flamengo no Clássico dos Milhões de hoje, às 16h, no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Viciados em mandar a bola para rede, dois artilheiros em grande fase estão sedentos por decidir mais uma vez. Pedro, camisa 9 do Mengão, e Vegetti, 99 do Gigante, fazem um duelo à parte para provar quem é mais goleador.

Do lado vascaíno, a missão da defesa é parar nada menos que o artilheiro do Brasil na temporada, com 20 gols marcados em 25 partidas — nas últimas quatro, Pedro ainda anotou cinco tentos. Mas a tarefa do Rubro-Negro também não é fácil, já que o Cruzmaltino conta com o inspirado Vegetti, autor de três gols nos últimos dois jogos. Na temporada, esteve em campo 19 vezes e mandou 11 bolas pro barbante.

Apesar do faro de gol apurado, os centroavantes passaram em branco nas dois encontros que tiveram: vitória do Fla por 1 a 0, com gol de Gerson, no Brasileiro de 2023, e empate em 0 a 0 no Carioca desde ano. Quem será o primeiro a levar a melhor nesse duelo particular?

Se o Pirata comandar uma vitória do Vascão, o Gigante se afasta da zona de rebaixamento e entra na luta pelo G-6. Já o Mengão do 'Nove Bolado' pode até assumir a liderança, desde que ganhe o clássico e Bahia e Athletico-PR não vençam Atlético-MG e Fortaleza, respectivamente, também hoje. Caso seus concorrentes empatem, ainda precisa tirar a diferença no saldo e nos gols marcados.