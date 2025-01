Flamengo atropela o Bangu e vence a primeira no Carioca

Maranhão - O Flamengo finalmente venceu no Campeonato Carioca. Com um homem a mais durante a maior parte do jogo, a equipe de Cleber dos Santos goleou o Bangu por 5 a 0 no Estádio Castelão, em São Luís (MA), na noite desta quarta-feira (22), pela quarta rodada da Taça Guanabara. Felipe Teresa abriu o placar na reta final do primeiro tempo. Já na etapa complementar, o Rubro-Negro pisou no acelerador e ampliou a vantagem com Wallace Yan, Carlinhos (2) e Guilherme.

Agora, o Fla, que chegou aos quatro pontos, vira a chave para a quinta rodada da Taça Guanabara. O Rubro-Negro volta a campo no próximo sábado, às 16h30, para enfrentar o Volta Redonda no Mané Garrincha, em Brasília.

O jogo

O cenário ficou favorável para o Flamengo com menos de dez minutos. Isso porque Moretti deu uma entrada dura em Rayan Lucas e recebeu o cartão vermelho direito. O jovem volante ficou bem e voltou para o jogo.

Diante dessa superioridade numérica, o Rubro-Negro logo teve três grandes chances em sequência. Na primeira, Guilherme ficou cara a cara com o goleiro e acertou a trave. Já na segunda, Lorran acertou um chute forte, mas Victor Brasil mandou para escanteio. Zé Wellinton foi para a cobrança e mandou a bola na medida para Pablo carimbar o travessão.

Passado esse período, o Fla tomou um susto. Perto dos 25 minutos, o VAR chamou o árbitro para ir ao monitor do VAR revisar um possível pênalti de Cleiton em Fabinho. Apesar disso, a decisão de campo foi mantida. Depois disso, o Rubro-Negro seguiu com mais posse, mas criou pouco para balançar as redes do adversário. Além disso, viu Lucas Nathan passar muito perto de marcar para o Bangu, mas Dyogo Alves fez grande defesa.

O primeiro tempo caminhava, então, para um empate sem gols. Mas o Flamengo puxou um contra-ataque de almanaque e contou ainda com um vacilo do goleiro para abrir o placar aos 40 minutos. Após cobrança de escanteio do Bangu, Wallace Yan foi lançado em profundidade pelo lado direito. Victor Brasil saiu de forma precipitada, e o camisa 64 chutou em direção ao gol. A bola não tinha força para entrar, porém Felipe Teresa acompanhou o lance e só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

No retorno do intervalo, o Flamengo teve outra postura. O time se impôs logo no começo e transformou o placar magro em goleada com menos de 20 minutos. Aos oito, Felipe Teresa invadiu a área pelo lado direito ao tabelar com Carlinhos e cruzou na medida para Wallace Yan completar.

O terceiro veio aos 14. Numa jogada de contra-ataque após escanteio do Bangu, Guilherme foi acionado, avançou e serviu Carlinhos, que completou de canhota. E depois de dar a assistência, foi a vez de Guilherme marcar o seu. Aos 19, Daniel Sales fez cruzamento rasteiro pelo lado direito para o camisa 47, que finalizou e primeira para balançar as redes.

Diante disso, o jogo ficou controlado, mas o Flamengo mostrou fome por gols e deixou o placar ainda mais elástico. Na marca dos 35 minutos, Zé Wellinton cobrou escanteio, e Pablo cabeceou para boa defesa do goleiro. A zaga do Bangu cortou mal, e a bola sobrou para Carlinhos. O centroavante bateu forte de perna esquerda e fechou a conta no Maranhão.

Ficha técnica

Bangu 0 x 5 Flamengo



Data e hora: 22/1/2024, às 19h

Local: Estádio Castelão, em São Luís (MA)

Árbitro: Carlos Tadeu Ferreira de Castro



Cartões amarelos: Fabinho Polhão, Ruan Carlos e Vitinho (BAN) / Lorran, João Alves e Rayan Lucas (FLA)

Cartões vermelhos: Moretti (BAN)

Gols: Felipe Teresa (0-1) (40'/1ºT) / Wallace Yan (0-2) (08'/2ºT) / Carlinhos (0-3) (14'/2ºT) / Guilherme (0-4) (19'/2ºT) / Carlinhos (0-5) (35'/2ºT)

BANGU (Técnico: Júnior Martins)

Victor Brasil; Vitinho, Kevem, Yuri Garcia e Ítalo; André Castro (Baltoré, 31'/2ºT), Moretti, Raphael Augusto (Franklin, 22ºT) e Lucas Nathan (Léo Guerra, 16'/2ºT); Fabinho Polhão (João Veras, 22'/ºT) e Rafael Carioca (Rhan Carlos, 16'/2ºT).

FLAMENGO (Técnico: Cleber dos Santos)

Dyogo Alves; Daniel Sales, Pablo, Cleito (Da Mata, 37'/2ºT) e Zé Wellinton; Rayan Lucas (Daniel Rogério, 37'/2ºT) Fabiano (Felipe Teresa, 37'/1ºT), Guilherme Gomes (Rafael Couto, 28'/2ºT) e Lorran (João Alves, Intervalo); Wallace Yan e Carlinhos.