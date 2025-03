Jorginho gostou do 'calor' da torcida do Flamengo em férias

De passagem pelo Rio de Janeiro e em negociações com o Flamengo, Jorginho e sua esposa parecem ter se encantado com a cidade e a recepção calorosa da torcida. A informação foi repassada por representantes do jogador aos dirigentes do clube e divulgada em primeira mão pelo jornalista Venê Casagrande.



O jogador e sua esposa, Catherine Harding, estiveram em um jantar com Juliana Paes e um o agente do Flamengo, Dudu Baptista. Embora o pré-contrato ainda não tenha sido assinado, o Flamengo e os intermediários da negociação, estão otimistas sobre um desfecho positivo.

Enquanto isso, Jorginho retornou à Europa e se reapresentará ao Arsenal nesta segunda-feira (24), para continuar a temporada na Inglaterra.

Já o Flamengo se prepara para sua estreia no Campeonato Brasileiro, que acontece no próximo sábado (29), às 21h, diante do Internacional, no Maracanã.