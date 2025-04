'Coração' de Juninho em comemoração vira zoeira entre torcedores do Flamengo

Rio - O atacante Juninho, de 28 anos, fez o gol da vitória do Flamengo sobre o Deportivo Táchira, da Venezuela, na estreia da Libertadores. Porém, a comemoração do jogador deixou os torcedores rubro-negros com dúvidas nas redes sociais.

Ao destacar o gol de Juninho, o perfil oficial do Flamengo definiu a comemoração do atacante como "um coração". Porém, alguns rubro-negros não identificaram da mesma forma.

Com o resultado, o Flamengo irá voltar a jogar pela competição na próxima quarta-feira contra o Central Córdoba, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília). Antes, porém, neste domingo, o Rubro-Negro irá enfrentar o Vitória, em Salvador, pelo Brasileiro.