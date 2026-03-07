ASSINE JÁ!
Flamengo

Fla deve ter retornos importantes para decisão do Carioca

Clássico contra o Fluminense será neste domingo (8), às 18h, no Maracanã

Leonardo Jardim em a&ccedil;&atilde;o durante treino do Flamengo, no Ninho do Urubu
Leonardo Jardim em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do Urubu -
Rio - O Flamengo deve ter retornos importantes para encarar o Fluminense, neste domingo (8). Os rivais vão duelar pelo título do Campeonato Carioca, às 18h (de Brasília), no Maracanã. Em relação ao time que goleou o Madureira por 8 a 0, tendem a ser até quatro mudanças.

Erick Pulgar (estava com dores musculares), Léo Pereira, Jorginho e Arrascaeta (sofriam com o desgaste) provavelmente voltarão a figurar entre os titulares. Por outro lado, Bruno Henrique e Saúl seguirão fora.

O atacante trata um caso de pubalgia e o volante se recupera de uma cirurgia no calcanhar esquerdo, realizada ainda no começo do ano. As informações são da 'ESPN'.

O clássico marcará a estreia de Leonardo Jardim no comando do Flamengo. O português foi o escolhido para substituir Filipe Luís, demitido na última terça-feira (3).
Fotogaleria
Jorginho está de volta ao time titular do Flamengo para o clássico
Jorginho está de volta ao time titular do Flamengo para o clássico Adriano Fontes/Flamengo
Jorginho no Ninho do Urubu
Jorginho no Ninho do Urubu Adriano Fontes / Flamengo
As mais lidas
    Recomendadas