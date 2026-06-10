STJD mantém suspensão de três jogos para Carrascal, do Flamengo

Rio - O meia-atacante Jorge Carrascal, de 28 anos, teve sua pena de três partidas mantida pelo pelo do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O colombiano recebeu o cartão vermelho direto na derrota do Flamengo para o Palmeiras por 3 a 0, no Maracanã, no dia 23 de maio, pela 17ª rodada do Brasileirão.

O jogador teve sua punição confirmada pela reincidência. Com isso, Carrascal não ficará à disposição nos jogos contra Chapecoense e São Paulo, a serem cumpridos após a Copa do Mundo. Ele cumpriu a primeira partida na vitória sobre o Coritiba, no Maracanã, no último dia 31.

Carrascal foi denunciado pela Procuradoria do STJD no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), por conduta violenta. A pena variava entre um a seis jogos de suspensão.

A defesa do Flamengo solicitou a absolvição ou a pena mínima, de um jogo. Por considerar que a falta cometida por Carrascal foi acidental e "muito inferior" a uma punição recente aplicada após expulsão no Fla-Flu, em que o colombiano foi punido com dois jogos.

O Flamengo pagou 12 milhões de euros (cerca de R$ 77 milhões na cotação da época) ao Dínamo de Moscou para contratar Carrascal no meio do ano passado. O meia-atacante disputou 28 jogos pelo Flamengo, marcou três gols e deu quatro assistências. Ele assinou até junho de 2029.