Técnico português critica ausência de Pedro na Copa: 'Melhor finalizador'

Rio - O treinador português, Laurindo Filho, de 44 anos, que foi treinador da equipe feminina do Feirense e passou por outros clubes como Souselas e Condeixa abordou a situação da seleção brasileira. O técnico afirmou que o atacante Pedro, do Flamengo, deveria ter sido chamado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.

"O melhor finalizador do Brasil não foi convocado. É o Pedro, do Flamengo. É um jogador com características muito próprias, difícil de encaixar em um primeiro momento, mas com uma facilidade brutal de finalização. Em uma competição curta, isso faz diferença: em duas oportunidades, ele faz uma", disse em participação no jornal lusitano "A Bola".

Na opinião do técnico, a ausência de grandes finalizadores tem feito o Brasil não estar conseguindo obter êxito nas Copas do Mundo.

"Em outras épocas, o Brasil tinha jogadores que decidiam jogos grandes, como em 2002, com Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho, ou em 1994, com Romário e Bebeto. Eram seleções fortes coletivamente, mas com finalizadores que faziam a diferença", concluiu.