Clube inglês faz proposta ao Flamengo por Emerson Royal

Rio - O Flamengo recebeu uma proposta do Aston Villa por Emerson Royal. O clube inglês ofereceu 9 milhões de euros (R$ 53 milhões) para levar o lateral-direito. As informações são da ‘ESPN’.
O defensor é bem avaliado pela comissão técnica de Leonardo Jardim e, assim, ainda não há um posicionamento concreto sobre uma possível saída.
O defensor é bem avaliado pela comissão técnica de Leonardo Jardim e, assim, ainda não há um posicionamento concreto sobre uma possível saída.
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O que pode pesar para o adeus é o desejo do Rubro-Negro de equilibrar o caixa. A diretoria planeja fazer mais uma ou duas vendas. Até aqui, o clube já recebeu 10 milhões de euros (R$ 58,7 milhões) pelo jovem Ryan Roberto, que foi para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.
Emerson Royal chegou ao Flamengo em meados do ano passado. Ele foi comprado ao Milan, da Itália, justamente por 9 milhões de euros (R$ 58 milhões, na cotação da época). De lá para cá, o lateral-direito fez um gol e deu cinco assistências em 40 jogos. O vínculo vale até dezembro de 2028.
O que pode pesar para o adeus é o desejo do Rubro-Negro de equilibrar o caixa. A diretoria planeja fazer mais uma ou duas vendas. Até aqui, o clube já recebeu 10 milhões de euros (R$ 58,7 milhões) pelo jovem Ryan Roberto, que foi para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.
Emerson Royal chegou ao Flamengo em meados do ano passado. Ele foi comprado ao Milan, da Itália, justamente por 9 milhões de euros (R$ 58 milhões, na cotação da época). De lá para cá, o lateral-direito fez um gol e deu cinco assistências em 40 jogos. O vínculo vale até dezembro de 2028.