Clube inglês faz proposta ao Flamengo por Emerson Royal

O que pode pesar para o adeus é o desejo do Rubro-Negro de equilibrar o caixa. A diretoria planeja fazer mais uma ou duas vendas. Até aqui, o clube já recebeu 10 milhões de euros (R$ 58,7 milhões) pelo jovem Ryan Roberto, que foi para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.Emerson Royal chegou ao Flamengo em meados do ano passado. Ele foi comprado ao Milan, da Itália, justamente por 9 milhões de euros (R$ 58 milhões, na cotação da época). De lá para cá, o lateral-direito fez um gol e deu cinco assistências em 40 jogos. O vínculo vale até dezembro de 2028.