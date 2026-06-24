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Flamengo avança na venda de Emerson Royal para clube inglês

Jogador chegou ao clube em 2025

Emerson Royal em treino do Flamengo
Emerson Royal em treino do Flamengo -
Rio - O Flamengo avançou nas conversas pela venda de Emerson Royal ao Aston Villa, da Inglaterra. A tendência é que o clube carioca acerte a transferência do defensor para o clube britânico. As informações são do jornalista Venê Casagrande.
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O valor oferecido é de algo em torno de 9 milhões de euros (cerca de R$ 53 milhões). O atleta tem contrato válido até dezembro de 2028 com o Flamengo.
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A oferta é semelhante ao valor que o clube carioca pagou em Royal. Ele chegou ao Flamengo no meio do ano passado por 9 milhões de euros (cerca de R$ 58 milhões na época).
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Contratado para substituir Wesley, que acertou com a Roma, Emerson Royal não conseguiu desenvolver no Flamengo o futebol esperado pelos torcedores. Ele se tornou reserva de Varela. No total, fez 40 jogos, anotou um gol e deu cinco assistências.
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Emerson Royal em treino do Flamengo
Emerson Royal em treino do Flamengo Gilvan de Souza / Flamengo
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