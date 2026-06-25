Flamengo enfrentará time carioca em jogo-treino

Rio - De olho na intertemporada em Portugal, o Flamengo entrará em campo nesta sexta-feira (26), no Ninho do Urubu, para um jogo-treino. A atividade, que terá o Bonsucesso — time da Série A2 do Carioca — como adversário, será o último passo nos preparativos para a sequência de amistosos na Europa. A informação é do portal 'ge'.

O jogo-treino representará mais uma oportunidade para o técnico Leonardo Jardim avaliar jovens jogadores que vêm treinando com a equipe e se juntarão ao elenco em Portugal. Duas destas promessas que buscam impressionar o treinador português são Rayan Lucas e Lorran , que acabaram de voltar ao Mais Querido depois de empréstimos.

Após a atividade, o elenco terá folga no sábado (27) e só se reapresentará no Ninho do Urubu na manhã de domingo (28), para embarcar rumo a Lisboa, capital de Portugal. Os amistosos da intertemporada serão realizados no Estádio Algarve, mais ao sul do país.

Durante o período de intertemporada, o Rubro-Negro enfrentará o River Plate, da Argentina, na próxima sexta (3). Em seguida, jogará contra o Lausanne, time da primeira divisão da Suiça, no dia 8. E o último compromisso será contra o Benfica, de Portugal, no dia 11 de julho.

*Matéria do estagiário João Vitor Cravo, sob supervisão de Gabriel Salotti