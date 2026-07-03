Flamengo empata com River Plate em torneio português

Algarve (POR) - No primeiro amistoso da intertemporada, o Flamengo empatou com o River Plate, da Argentina, por 2 a 2, nesta sexta-feira (3), em Algarve, em Portugal, pelo Torneio de Algarve. O Rubro-Negro saiu atrás do placar e buscou a virada com gols de Samuel Lino e Bruno Henrique, mas cedeu o empate para os argentinos que marcaram duas vezes com Driussi.

O Flamengo aproveitou a pausa no calendário por causa da Copa do Mundo para realizar a intertemporada em Portugal. Além do jogo amistoso contra o River Plate, o Rubro-Negro também enfrentará o Lausanne-Sport, da Suíça, no dia 8, às 16h30 (de Brasília), e depois o Benfica, de Portugal, no dia 11, às 15h30, ambos em Algarve.

fotogaleria

O primeiro tempo foi animado em Algarve. Apenas sem os jogadores convocados para a Copa do Mundo, o Flamengo começou com força máxima que tinha à disposição. O Rubro-Negro controlou a posse de bola e tentou ditar o ritmo de jogo, mas uma falha de Jorginho mudou o cenário. O volante recuou errado após a saída de bola, Driussi aproveitou a falha e fez 1 a 0 para o River Plate.

O Flamengo só conseguiu se reorganizar após a parada técnica. O Rubro-Negro aumentou a pressão e conseguiu uma virada relâmpago. Samuel Lino empato o jogo aos 30 minutos, enquanto Bruno Henrique virou o placar aos 32. Na comemoração, o camisa 27 exibiu a tatuagem nas costas em referência ao título da Libertadores de 2019. Na reta final, o River Plate empatou com Driussi.

Se o primeiro tempo foi animado, a etapa final foi morna e de poucas emoções. O Flamengo esboçou uma pressão inicial e quase fez o terceiro com Ayrton Lucas, mas foi só. Os times começaram a fazer trocas a partir dos 10 minutos e, com isso, o ritmo caiu. A falta de entrosamento contribuiu para a queda da intensidade e, consequentemente, as equipes produziram pouco ofensivamente.