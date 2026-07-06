Flamengo confirma mais um jogador contundido no elenco

Tido como o herdeiro do posto deixado por Wesley no Flamengo, o lateral-direito Daniel Salles tem boas apresentações pelos profissionais, tanto atuando pelo lado direito, quanto pelo lado esquerdo, e foi convocado pelo técnico Leonardo Jardim para a intertemporada em Portugal.



Mas logo nos primeiros minutos em que esteve em campo, quando entrou no segundo tempo do amistoso entre Flamengo e River Plate, o jogador sentiu dores musculares e teve que deixar o campo.

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No último sábado (4), o atleta passou por exames médicos de ressonância magnética que detectaram uma lesão no adutor da coxa esquerda.



Pelo que apuramos, a lesão foi de grau 1, o que, se confirmado, pode levar o jogador a ficar fora por até quatro semanas.



No momento, o Flamengo conta apenas com Emerson Royal para a lateral direita, uma vez que Guillermo Varela está de férias e só deve retornar entre os dias 8 e 10 deste mês.



Varela sofreu com dores musculares por causa da sobrecarga que teve durante o período de Copa do Mundo, quando esteve a serviço da seleção do Uruguai, e também passará por exames ao se apresentar no CT George Helal. No último sábado (4), o atleta passou por exames médicos de ressonância magnética que detectaram uma lesão no adutor da coxa esquerda.Pelo que apuramos, a lesão foi de grau 1, o que, se confirmado, pode levar o jogador a ficar fora por até quatro semanas.No momento, o Flamengo conta apenas com Emerson Royal para a lateral direita, uma vez que Guillermo Varela está de férias e só deve retornar entre os dias 8 e 10 deste mês.Varela sofreu com dores musculares por causa da sobrecarga que teve durante o período de Copa do Mundo, quando esteve a serviço da seleção do Uruguai, e também passará por exames ao se apresentar no CT George Helal.