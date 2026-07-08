Flamengo derrota o Lausanne-Sport em amistoso

Rio - Em jogo morno e de poucas emoções, o Flamengo venceu o Lausanne-Sport, da Suíça, por 2 a 0, nesta quarta-feira (8), em amistoso disputado em Algarve, em Portugal. O Rubro-Negro teve o controle das ações durante quase todo o jogo e foi melhor, mas só conseguiu marcar no segundo tempo com os jovens Lorran e Wallace Yan.

O técnico Leonardo Jardim aproveitou o segundo amistoso para promover testes e observar os jovens. Além dos gols de Lorran e Wallace Yan, o meia Joshua também teve boa atuação. O Flamengo volta a campo no próximo sábado (11), às 15h30 (de Brasília), contra o Benfica, de Portugal, no Estádio de Algarve, no último teste antes de retornar para o Rio de Janeiro.

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Foi um jogo morno em Algarve. O Flamengo teve mais posse de bola, mas não teve muita intensidade e teve dificuldades para encontrar espaços. A troca de passes lenta facilitou a marcação do Lausanne-Sport, que tentou explorar os contra-ataques, mas sem sucesso. Mesmo assim, o Rubro-Negro teve chances com Wallace Yan, mas faltou pontaria.

O panorama mudou no início do segundo tempo. Após jogada de Wallace Yan, Lorran recebeu livre na área e abriu o placar em Algarve, logo aos cinco minutos. O gol no começo da etapa final mudou a estratégia do time suíço, que começou a se expor mais. Ao mesmo tempo, o Flamengo colocou os principais jogadores em campo e ampliou aos 25, com Wallace Yan, após falha de Koné na saída de bola.