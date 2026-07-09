Wallace Yan admite choque de realidade no Flamengo

"O que aconteceu, para mim, foi para amadurecer. Para o jogador profissional precisa acontecer algumas coisas para tomar um choque de realidade. Eu aprendi bastante com o que aconteceu e continuo. Sou um garoto com vontade de vencer sempre. Às vezes tem resultados negativos, mas a minha vontade é a mesma sempre que eu entro", admite Wallace Yan.

O aprendizado de Wallace Yan

O jovem passou a ganhar chances em 2025 e criou grande expectativa, mas perdeu espaço à medida que colecionou polêmicas e erros. Da expulsão com 10 minutos de jogo a discussões com Hulk e outros jogadores do Atlético-MG, ele também cometeu episódios de indisciplina.

Problemas que o fizeram ser ser afastado por Filipe Luís e voltar para o sub-20. Quase foi negociado neste ano com o Red Bull Bragantino, quando chegou até mesmo a se despedir publicamente.



"O amadurecimento foi para eu ter a dimensão da pessoa que eu sou também. Claro que aconteceram boatos de transferência, algo do tipo, mas minha cabeça estava totalmente no Flamengo. É o clube do meu coração e que acreditou no meu trabalho. Não me abalei com isso, deixei meus empresários trabalharem e continuei com a cabeça totalmente dentro do Flamengo", explicou.



Com Leonardo Jardim, Wallace Yan passou a ganhar novas chances, mas ainda assim entrando pouco em campo. Nesta intertemporada, entretanto, pôde ser melhor observado pelo técnico e respondeu em campo, ao marcar um dos gols do amistoso contra a equipe suíça.



"É um gol importante para mim, pela marca que eu conquistei com essa camisa. Tendo 21 anos de idade, isso é muito gratificante. Mas também é a confiança do Léo, da comissão, do staff do Flamengo em mim. Vou continuar trabalhando para atingir várias marcas com essa camisa", avisou.

Opção para o Flamengo

O jovem atacante ainda tem esperanças de ganhar mais oportunidades num setor carente do Flamengo. Com apenas Pedro como centroavante à disposição, Wallace Yan acredita poder substitui-lo ou até mesmo brigar por posição.



"Eu me vejo, sim. Claro que eu tenho um potencial para isso, mas tenho que respeitar o Pedro. Em momentos que ele estiver, eu tenho que ter paciência, mas claro que quando eu tiver a oportunidade, eu vou estar ali para dar conta do recado. A motivação é 100%", completou.