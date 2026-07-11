Flamengo derrota Benfica e conquista título do Troféu de Algarve

Rio - O Flamengo encerrou a preparação em Portugal com chave de ouro. Em um jogo muito disputado e com pouca cara de amistoso, o Rubro-Negro venceu o Benfica por 2 a 1, em Algarve, com gols de Samuel Lino e Wallace Yan (Pavlidis, de pênalti, descontou). O duelo ficou marcado por vaias dos rubro-negros, maioria no estádio, ao argentino Gianlucca Prestianni, que se envolveu em caso de racismo com Vini Jr.

Com a vitória, o Flamengo conquistou o título do Troféu de Algarve, que é um torneio amistoso realizado na cidade homônima, em Portugal. O Rubro-Negro retorna para o Rio de Janeiro, onde finalizará a preparação para a sequência da temporada, no CT do Ninho do Urubu. O próximo compromisso oficial será contra a Chapecoense, dia 22, às 21h30 (de Brasília), na Arena Condá, pelo Brasileirão.

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Foi um jogo muito disputado. Empurrado pela torcida que lotou o estádio em Algarve, o Flamengo fez jogo duro diante do Benfica e não aliviou nas divididas. O principal alvo da marcação rubro-negra foi o argentino Gianlucca Prestianni, que ficou marcado pelo caso de racismo com o atacante Vini Jr, do Real Madrid, em um duelo na Liga dos Campeões deste ano.

O Flamengo foi superior no primeiro tempo. O Rubro-Negro teve mais controle das ações e criou as chances mais perigosas, mas só conseguiu converter o volume em gol na reta final. Lino aproveitou cruzamento de Emerson Royal, se antecipou e fez 1 a 0. A alegria, no entanto, durou pouco tempo. No lance seguinte, Bruno Henrique fez pênalti, que foi convertido por Pavlidis.

Na etapa final, o jogo recomeçou morno. O Flamengo, no entanto, ditava o ritmo, criou boas jogadas e fez o segundo gol aos 22 minutos, quando Samuel Lino tabelou com Emerson Royal e encontrou Wallace Yan na área. Depois, o Benfica tomou conta do jogo após as muitas alterações dos dois lados. O time português gerou perigo e chegou a acertar a trave, mas não evitou a derrota.