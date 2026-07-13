Flamengo insiste em tentar trazer Almada

Rio - O Flamengo está de volta na luta pela contratação de Thiago Almada. O Rubro-Negro procurou o Atlético de Madrid, e recebeu uma sinalização positiva. Agora, o clube tenta chegar um acordo para atravessar o River Plate e contratar o argentino.

O clube argentino tinha alinhado um acordo pelo apoiador por algo em torno de 20 milhões de dólares (cerca de R$ 103,70 milhões). Porém, o Atlético de Madrid espera o fim da participação do argentino na Copa do Mundo para tentar uma venda com uma valorização maior.

O clube espanhol desembolsou 21 milhões de euros (cerca de R$ 135 milhões à época) para adquirir 50% dos direitos econômicos do meia em julho do ano passado, junto ao Botafogo.

Na última temporada europeia, Almada entrou em campo em 16 jogos, anotou três gols e deu um assistência. Pelo Botafogo, em 2024, ele foi peça fundamental nos títulos do Brasileiro e da Libertadores.