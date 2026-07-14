A pedido do Flamengo, Justiça retira Taça das Bolinhas do São Paulo

Rio — O Flamengo informou, na noite desta segunda-feira (13), que a Justiça Federal de São Paulo revogou a decisão que determinava a entrega da Taça das Bolinhas ao São Paulo. A medida foi tomada pela 12ª Vara Cível de São Paulo, que atendeu a um recurso do Rubro-Negro.



Ainda conforme o texto, a competência para julgar o destino do troféu será da Justiça Federal do Rio. Até lá, ele segue guardado no depósito da Caixa Econômica Federal. "O Flamengo segue confiante no reconhecimento definitivo de seus direitos sobre o troféu", afirmou o clube, em nota oficial.

Entenda o caso

A Taça das Bolinhas foi criada pela CBF (então Confederação Brasileira de Desportos) em 1975 para homenagear o primeiro time que conquistasse três Brasileirões consecutivos ou cinco alternados.



O Flamengo argumenta que venceu o penta em 1992, mas uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de 2018 considerou o Sport o único campeão de 1987. Com isso, o primeiro time a ganhar cinco Brasileirões teria sido o São Paulo, em 2007.

Leia a nota na íntegra

O Clube de Regatas do Flamengo informa que a decisão da Justiça Federal de São Paulo que determinava a entrega da "Taça das Bolinhas" ao São Paulo Futebol Clube foi reconsiderada nesta segunda-feira (13/07), após recurso interposto pelo Flamengo.



Ao reexaminar o caso, a 12ª Vara Cível Federal de São Paulo revogou a ordem de entrega do troféu e indeferiu o pedido do São Paulo, reconhecendo que a competência para decidir sobre a destinação da Taça é da Justiça do Rio de Janeiro.



A Taça das Bolinhas permanece, portanto, sob depósito da Caixa Econômica Federal, exatamente como determinado pela Justiça fluminense. O Flamengo segue confiante no reconhecimento definitivo de seus direitos sobre o troféu.