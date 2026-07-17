Flamengo goleia o Olimpia em jogo amistoso

Brasília - Nesta sexta-feira (17), o Flamengo venceu o Olimpia por 4 a 2 em amistoso disputado no Mané Garrincha, em Brasília. Pedro, Lorran, Bruno Henrique e Luiz Araújo fizeram os gols do Rubro-Negro. Delmas e Cardozo marcaram para o lado do time paraguaio.

O Olimpia saiu na frente com o gol de Delmas, mas o Flamengo empatou com Pedro e virou com Lorran. Ainda no primeiro tempo, Bruno Henrique ampliou. Já na etapa complementar, Cardozo fez o segundo dos paraguaios, mas Luiz Araújo anotou o quarto do Rubro-Negro.

O amistoso serviu de preparação para a sequência da temporada. O primeiro jogo oficial do Rubro-Negro após a pausa para a Copa será contra a Chapecoense. As duas equipes vão se enfrentar na próxima quarta-feira (22), a partir das 21h30, na Arena Condá, pela 19ª rodada do Brasileirão.

Durante a pausa do campeonato por causa da Copa do Mundo, o Fla aproveitou para fazer uma intertemporada em Portugal. Por lá, o time empatou com o River Plate (ARG) em 2 a 2, venceu o Lausanne (SUI) por 2 a 0 e bateu o Benfica (POR) por 2 a 1. O Rubro-Negro conquistou o Troféu do Algarve.