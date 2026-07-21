Saiba os valores do patrocínio da Lubrax no uniforme do Flamengo





LEIA MAIS: Goleiro celebra marca no Flamengo: 'Sempre acreditou no meu trabalho' Portanto, o Rubro-Negro receberá mais do que estava ganhando com a Hapvida, que pagava R$ 23 milhões. Com a atualização, a empresa de saúde passará a ocupar a parte interna das numerações das camisas, onde fica a Texaco.

O clube informou que as atualizações acontecerão a partir do próximo dia 1º de outubro. "A Texaco permanece na camisa até 30 de setembro", anunciou o Flamengo.

Parceria histórica

A Lubrax foi a primeira patrocinadora da história do Flamengo, em 1984. A marca ficou no espaço mais privilegiado do uniforme até 2006, quando outro produto da mesma empresa, o "Cartão Petrobras", assumiu o posto.