Saiba os valores do patrocínio da Lubrax no uniforme do Flamengo

Rio — O patrocínio da Lubrax no espaço superior das costas do uniforme do Flamengo deverá render pelo menos R$ 24,5 milhões ao clube. Além disso, o contrato, válido por três anos, tem variáveis que podem aumentar ainda mais dinheiro, conforme o jornalista Venê Casagrande.
LEIA MAIS: Flamengo está confiante em concretizar negociação por Almada
LEIA MAIS: Flamengo está confiante em concretizar negociação por Almada
Portanto, o Rubro-Negro receberá mais do que estava ganhando com a Hapvida, que pagava R$ 23 milhões. Com a atualização, a empresa de saúde passará a ocupar a parte interna das numerações das camisas, onde fica a Texaco.
LEIA MAIS: Goleiro celebra marca no Flamengo: 'Sempre acreditou no meu trabalho'
LEIA MAIS: Goleiro celebra marca no Flamengo: 'Sempre acreditou no meu trabalho'
O clube informou que as atualizações acontecerão a partir do próximo dia 1º de outubro. "A Texaco permanece na camisa até 30 de setembro", anunciou o Flamengo.
Parceria histórica
A Lubrax foi a primeira patrocinadora da história do Flamengo, em 1984. A marca ficou no espaço mais privilegiado do uniforme até 2006, quando outro produto da mesma empresa, o "Cartão Petrobras", assumiu o posto.