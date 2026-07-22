Flamengo goleia a Chapecoense com dois gols de Pedro

Chapecó - Na noite desta quarta-feira (22), o Flamengo venceu a Chapecoense por 4 a 0 na Arena Condá, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pedro abriu o placar com um golaço e fez o quarto do Rubro-Negro na partida. O segundo do Fla foi marcado por Rafael Thyere (contra). Já o terceiro saiu dos pés de Lorran.

O Rubro-Negro soma 37 pontos e segue na vice-liderança do Brasileirão. Já a Chapecoense continua com nove pontos e aparece na lanterna.

Agora, o Flamengo vira a chave para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Leonardo vai enfrentar o São Paulo no domingo (26), a partir das 18h30, no Maracanã.

O jogo

O Flamengo teve mais a bola ao longo do primeiro tempo e contou com o talento de Pedro para abrir o placar. O centroavante recebeu o passe de Bruno Henrique, esbanjou categoria para superar os marcadores e finalizou para anotar o golaço aos 26 minutos.

O Rubro-Negro ainda contou com um vacilo de Rafael Thyere para ampliar a vantagem. Após cobrança de escanteio curto, Emerson Royal recebeu a bola e fez o cruzamento. O camisa 15 da Chapecoense subiu, mas foi mal no lance e mandou contra a própria meta, aos 38.

O time da casa teve sua melhor chance quando a partida estava empatada em 0 a 0. Marcinho tocou para Giovanni Augusto, que estava dentro da área e finalizou caindo. Rossi se esticou para fazer grande defesa.

Já no segundo tempo, logo aos três minutos, o Rubro-Negro ampliou a vantagem. Pedro deu lindo passe de letra para Lorran, que ficaria cara a cara com Matheus Aurélio. Bruno Pacheco conseguiu ficar na frente do camisa 99, mas ele conseguiu a finalização. A bola bateu no goleiro e subiu. No rebote, o Garoto do Ninho finalizou de primeira e soltou a bomba para balançar a rede.

Com três gols de vantagem no placar, o Flamengo passou a administrar o jogo. A Chapecoense, por sua vez, assustou na etapa complementar pela primeira vez apenas aos 22 minutos, quando Giovanni Augusto finalizou, e Rossi mandou para escanteio. Posteriormente, Marcinho obrigou o goleiro a fazer grande defesa.

Na reta final, o Flamengo voltou a pisar no acelerador e chegou ao quarto gol. Samuel Lino finalizou de fora da área, e Pedro apareceu para desviar de cabeça e balançar a rede.