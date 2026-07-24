Flamengo se reunirá com agente de Almada para finalizar detalhes

Rio - O Flamengo está bem perto de sacramentar a contratação de Thiago Almada. Neste fim de semana, o diretor de futebol José Boto irá se reunir com o empresário do argentino, Agustín Jiménez, no Rio de Janeiro. A tendência é que os últimos detalhes sejam resolvidos.

A negociação entre as partes caminhou nos últimos dias. O Flamengo tem um acerto bem encaminhado tanto com o apoiador, quanto com o Atlético de Madrid pela contratação do argentino.

Os valores da negociação são em torno de 28 milhões de euros (cerca de R$ 163 milhões). O clube espanhol desembolsou 21 milhões de euros (cerca de R$ 135 milhões à época) para adquirir 50% dos direitos econômicos do meia em julho do ano passado, junto ao Botafogo.

Na última temporada europeia, Almada entrou em campo em 16 jogos, anotou três gols e deu um assistência. Pelo Botafogo, em 2024, ele foi peça fundamental nos títulos do Brasileiro e da Libertadores